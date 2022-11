WhatsApp: al via i test per gli ACQUISTI in chat, ecco dove e per chi

La notizia non provoca particolare stupore, considerando il fatto che avessimo già da diverso tempo riportato anticipazioni in merito a questa nuova funzionalità che il team di WhatsApp avrebbe reso disponibile al pubblico.

Dopo il rilascio ufficiale dei sondaggi nei gruppi, ecco che WhatsApp ha dato inizio ai primi test per valutare l’efficacia degli acquisti in app, vale a dire senza che l’utente debba abbandonare la piattaforma.

Acquisti in chat su WhatsApp: quando saranno disponibili in Italia

Riportiamo di seguito un estratto del post condiviso sul blog ufficiale di WhatsApp, così da avere un’idea più chiara su quali siano i concreti obiettivi dell’azienda:

“Le persone cercano modi pratici per ricevere assistenza rapida dalle milioni di piccole imprese e dalle decine di migliaia di brand che sono già su WhatsApp. Oggi lanciamo la possibilità di trovare un’azienda direttamente su WhatsApp per consentire alle persone di cercare le attività per categoria (ad esempio viaggi o servizi bancari) o per nome. In questo modo, non dovranno più cercare il numero di telefono sui siti web o salvarlo tra i propri contatti.”

In queste fasi iniziali, la possibilità di cercare un’azienda è stata resa accessibile per gli utenti in Brasile, Colombia, Indonesia, Messico e Regno Unito mediante la piattaforma WhatsApp Business. Nel caso specifico del Brasile, la ricerca darà modo di risalire anche a piccole imprese e non solo grandi realtà commerciali. Sempre in quest’ultimo Paese, esattamente come in India, potranno essere messi in pratica gli acquisti veri e propri su WhatsApp, come mostrato dall’immagine:

Mancano, per adesso, informazioni precise circa la disponibilità in Italia ma, se i test dovessero fornire riscontri positivi, è lecito aspettarsi ulteriori novità già nelle prossime settimane. A proposito di acquisti, vogliamo lasciarti con un piccolo consiglio: qualora avessi bisogno di una velocissima microSD su cui spostare tutti i contenuti che quotidianamente ricevi su WhatsApp, sappi che la microSD SanDisk Ultra da 128GB è in super sconto del 39% su Amazon e puoi averla con appena 18 euro.

