WhatsApp: sondaggi nei gruppi finalmente disponibili per tutti

I sondaggi nei gruppi, funzionalità di cui abbiamo parecchio parlato in nostri articoli pubblicati nei mesi scorsi, sono ora a disposizione di tutti su WhatsApp e non più solamente per il circuito beta.

Sì, i sondaggi sono fruibili già da tempo su Telegram, ma WhatsApp resta ancora l’applicazione di messaggistica più diffusa fra il pubblico ed è quindi normale che anche una novità giunta con ritardo faccia comunque notizia.

Come creare un sondaggio su WhatsApp

Ad annunciare la disponibilità dei sondaggi all’interno dei gruppi è stata proprio WhatsApp, tramite un post pubblico condiviso sui principali social:

📊 Polls are here! Now making decisions in the group chat is even easier and even more fun. pic.twitter.com/WVsAI6Nk2B — WhatsApp (@WhatsApp) November 16, 2022

L’utilizzo dei sondaggi nei gruppi di WhatsApp è quanto di più semplice possa esistere. Prendiamo ad esempio il client per Android: bisogna cliccare sul simbolo della graffetta in basso e, fra le opzioni che compariranno appena dopo, selezionare “Sondaggio“. Il successivo step prevede l’inserimento della domanda vera e propria, dopodiché si potranno inserire le diverse alternative di risposta fra cui scegliere. Terminata la compilazione dei vari form, non resterà altro da fare che cliccare sul pulsante d’invio ed aspettare che tutti i partecipanti al gruppo WhatsApp esprimano il loro voto. Di seguito trovate alcuni screenshot relativi alla procedura appena descritta:

WhatsApp, anche se con colpevole ritardo rispetto alla concorrenza, ha dunque introdotto una funzione tanto richiesta quanto immediata, che potrebbe rivelarsi particolarmente utile anche per decidere cosa fare in previsione di un’uscita serale, quale film andare a vedere al cinema, che orario scegliere per una partita di calcetto con gli amici o cosa preparare per cena (sì, esistono anche i gruppi di famiglia).

