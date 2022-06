WhatsApp: accedere ai messaggi non letti sarà una passeggiata

Periodo molto intenso per gli sviluppatori di WhatsApp che, negli ultimi mesi, stanno implementando tantissime nuove funzionalità con l’obiettivo di rendere il servizio sempre più completo ed user friendly.

L’ennesima chicca è ora rintracciabile su WhatsApp Desktop Beta, dove con estrema facilità sarete in grado di filtrare le chat per visualizzare subito l’elenco dei messaggi che ancora non sono stati letti.

Le ultime novità di WhatsApp Desktop Beta

I colleghi del sito xda-developers, in un recente post, hanno pubblicato lo screenshot che di seguito andiamo a mostrarvi e, come detto, si riferisce all’ultima versione di WhatsApp Desktop Beta:

Com’è facile notare, nella zona in alto a sinistra è indicato dalla freccetta un nuovo pulsante: cliccando su di esso, WhatsApp mostrerà immediatamente le chat che contengono messaggi ancora non letti. Una funzione certamente utile per coloro che intrattengono moltissime conversazioni, anche magari in ambito lavorativo. Potrebbe volerci ancora del tempo prima che la feature appena descritta venga rilasciata sull’applicazione ufficiale.

Noi continueremo ad informarvi circa ogni futuro sviluppo. Intanto cogliamo l’occasione per ricordare che, nel giro di qualche mese, il servizio non potrà più essere sfruttato su iPhone equipaggiati con i sistemi operativi iOS 10 e 11: per continuare ad utilizzate WhatsApp dovrete necessariamente aggiornare il telefono oppure acquistarne uno nuovo, come Apple iPhone 13 disponibile su Amazon ad un prezzo promozionale di 929 euro.

