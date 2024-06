Webcam Logitech FHD regolabile e con microfoni integrati (-30%)

La webcam Logitech C920 HD Pro offre eccezionali prestazioni video e audio, grazie alle sue avanzate caratteristiche hardware ed alla costruzione di alta qualità. È un dispositivo user-friendly, facilmente regolabile e compatibile con tutti i principali sistemi operativi.

Non perdere questa opportunità: ordina subito la webcam Logitech C920 HD Pro su Amazon con uno sconto pazzesco del 30% e portala a casa per soli 72 euro invece dei tipici 103 euro.

Crollo di prezzo per la webcam Logitech C920 HD Pro

La webcam Logitech C920 HD Pro offre una trasmissione video in FullHD a 30 fps, completa di autofocus e correzione automatica della luminosità, perfetta per le tue videoconferenze su Skype, FaceTime, Zoom, Hangouts e per il live streaming su Twitch e altre piattaforme. Dotata di due microfoni omnidirezionali, la C920 HD Pro assicura che la tua voce sia sempre chiara e naturale. Una webcam facile da collegare tramite Wi-Fi o con il cavo USB da 1,5 m incluso. Compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui PC, Mac, laptop, tablet e Chromebook.

Rimangono poche unità a disposizione: salva subito nel carrello la webcam Logitech C920 HD Pro e, oltre a beneficiare di un risparmio pari a 31 euro, godrai anche della consegna veloce e gratuita direttamente a casa tua.