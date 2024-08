Webcam di Logitech a soli 22€ grazie a questo COUPON!

Che sia per le videoconferenze, per i colloqui online o per le chiamate ad amici e parenti, avere una webcam è essenziale. E se non ne hai ancora una tua, sarai felice di sapere che potrai prendere l’ottima Logitech C270 a soli 22,52€, al posto dei classici 35,99€ di listino! Il trucco sarà inserire il codice “AGOSTO24“.

Tutte le caratteristiche della webcam Logitech

Parlando di qualità video, questa webcam offre immagini in HD 720p a 30 fotogrammi al secondo, col suo campo visivo di 55° che offre un’inquadratura perfetta. Inoltre, grazie alla tecnologia RightLight 2, la webcam è in grado di regolare automaticamente l’illuminazione, assicurando immagini luminose e ben contrastate anche in condizioni di luce non ottimali, garantendo sempre una visione chiara e professionale.

L’audio è un altro aspetto fondamentale nelle videochiamate, e la Logitech C270 gode di un microfono integrato con riduzione del rumore, progettato per catturare la tua voce in modo chiaro e nitido, eliminando i rumori di fondo che potrebbero disturbare la conversazione. Con una portata fino a 1.5 metri, puoi sentirti libero di muoverti durante le tue videochiamate senza preoccuparti di allontanarti troppo dalla webcam, mantenendo sempre una qualità audio eccellente.

Uno dei punti di forza della Logitech C270 è la sua facilità di installazione e utilizzo, con la clip universale che ti permette di fissarla saldamente su qualsiasi schermo di laptop o monitor, garantendo una stabilità ottimale durante l’uso. E funziona perfettamente con la maggior parte dei sistemi operativi, tra cui Windows, macOS e Chrome OS!

Ricorda che per prendere questa incredibile webcam per soli 22,52€ dovrai inserire il codice “AGOSTO24“.