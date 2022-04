Apple Watch Series 8: supporterà la connettività satellitare?

Secondo quanto si apprende, Apple Watch Series 8 potrebbe presto supportare la connettività satellitare per scopi di emergenza. Di fatto, da diverso tempo la mela sta pianificando di implementare nuove features per il suo orologio di punta next-gen.

Ora, stando agli ultimi rumor emersi in rete, sappiamo che la società introdurrà la connettività satellitare all'interno del Series 8 e inserirà il supporto per gli SMS di emergenza e le risposte immediate per gli SOS.

Apple Watch Series 8 e iPhone 14: ci sarà la connettività satellitare, pare

A dirlo è un report di Bloomberg; il wearable potrebbe presto offrire funzionalità premium e utilissime per tutti coloro che lo indosseranno. Lo scorso anno si diceva che questa feature sarebbe arrivata con la serie iPhone 13, ma il marchio deve aver cambiato idea all'ultimo. Ora si dice che verrà inserita a bordo della line-up iPhoen 14, oltre che con la nuova gamma di orologi di punta. Gli utenti saranno in grado di inviare brevi messaggi su reti satellitari… praticamente anche senza campo e in assenza di segnale telefonico.

Questa opzione permetterà a tutte le persone di contattare rapidamente qualcuno o richiedere aiuto in caso di necessità, anche se il campo e la ricezione telefonica non è ottimale. Da una parte, Apple prevede di inserire il “Messaggio di emergenza tramite contatti”, ovverro la possibilità di inviare brevi testi in segnali prive di rete, come detto. Ci saranno delle bolle grigie nell'app iMessage.

D'altro canto, il software operativo permetterà agli utenti di segnalare e indicare immediatamente un eventuale problema (un incidente auto, in barca, in aereo, etc). Addirittura, si dice che la funzione potrebbe essere in grado di apprendere tutti i dettagli su una persona che cade in acqua o di una barca che cola a picco.

Ad ogni modo, si tratta solo di rumor, per il momento. Vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale” a restare connessi per ulteriori aggiornamenti in merito.