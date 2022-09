watchOS 9 ha un problema: NON aggiornate il vostro Apple Watch

Sappiamo tutti che lunedì scorso Apple ha rilasciato iOS 16 e watchOS 9; sono due sistemi operativi per smartphone e orologi proprietari e introducono tantissime novità esclusive. Per i possessori di wearable poi, questa è stata una bella notizia. Il firmware infatti, è in grado di essere installato anche su un vecchio Watch Series 4 del 2018.

Ad oggi, sicuramente moltissimi di voi avranno già aggiornato il proprio articolo (me compreso), tuttavia, pare che ci sia un fastidioso problema. Vi consigliamo di attendere un update futuro prima di scaricare questo firmware.

watchOS 9: qual è il probema?

Sembra infatti esserci un grosso problema in watchOS 9 che mira ad interrompere il servizio di streaming di Spotify su Apple Watch. Immediatamente dopo il rilascio del software infatti, la casa madre proprietaria della piattaforma di streaming audio on demand, ha inviato una nota a molti utenti avvertendoli del problema. La riportiamo di seguito:

Apple watchOS 9 ha introdotto un bug che causa l’interruzione del funzionamento dello streaming di Spotify su Apple Watch. Invitiamo gli utenti di Spotify Apple Watch a non installare l’aggiornamento watchOS 9 fino a quando Apple non avrà implementato una soluzione per il problema. Gli utenti già interessati possono invece scaricare i loro contenuti sul loro Apple Watch e ascoltarli offline o riprodurli in streaming dai loro telefoni.

Purtroppo, le segnalazioni sembrano essere state numerose, anche perché pare che siano già tanti i clienti che hanno aggiornato il proprio smartwatch. Ma cosa succede nello specifico? Semplice: usando l’app dal telefono, notiamo che la musica si interrompe dopo un minuto di riproduzione, ma la barra di avanzamento continua ad andare come se nulla fosse. Questo accade sia quando si è sotto rete WiFi che sotto 4G/5G.

