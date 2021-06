WatchOS 8 è ufficiale, il nuovo sistema operativo per smartwatch Apple punta ancora di più su salute e benessere.

WatchOS 8 ufficiale: i dettagli

Utilità quotidiana, ma anche e salute, benessere e sport. L'orologio intelligente della mela morsicata si arricchisce di nuove funzionalità con il nuovo sistema operativo.

Non solo, con WatchOS 8 potrai godere al meglio anche di quello che ti emoziona, creando ad esempio delle nuove watch face direttamente a partire dalle tue foto preferite, realizzate in modalità ritratto, ma non solo. Le stesse potranno essere animate semplicemente ruotando la corona: l'effetto 3D è garantito. La nuova app di Foto per Apple Watch permetterà di sfogliare i tuoi ricordi e di scegliere di condividere – direttamente dal polso – l'immagine che ti piace di più.

E proprio la condivisione, e la digitazione di messaggi, diventa più semplice e immediata. Addirittura, con estrema semplicità potrai condividere le GIF animante che più ti piacciono.

Ovviamente, su watchOS 8 arriveranno, in modo complementare, molte delle novità di iOS 15, che sull'orologio di smart della mela morsicata troveranno naturale prosecuzione (come ad esempio, le novità relative a Wallet).

