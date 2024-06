watchOS 11 consente agli utenti di cambiare la suoneria di Apple Watch

watchOS 11, la nuova versione del sistema operativo di Apple Watch, consentirà agli utenti di cambiare la suoneria del proprio dispositivo. La novità, che non era stata menzionata nel corso della WWDC 2024 di inizio giugno, è disponibile nella beta rilasciata da Apple agli sviluppatori, e va ad aggiungersi alle altre nuove funzioni che debutteranno il prossimo autunno, tra cui Live Activities, miglioramenti per salute e fitness, l’app Translate e nuove watch face.

Con watchOS 11 arriva l’opzione per cambiare la suoneria

La possibilità di cambiare la suoneria predefinita di Apple Watch era una delle novità più attese dai possessori del dispositivo della casa di Cupertino. E ora, a distanza di dieci anni dal lancio del primo indossabile di casa Apple, l’attesa può dirsi finalmente conclusa.

Con il debutto di watchOS 11, gli utenti potranno scegliere fra 8 suonerie diverse:

Pebbles (suoneria presente nella versione Cellular a partire da Apple Watch 3 Series)

Focus

Jingle (suoneria originale)

Nightawk

Transmit

Twirl

Windup

Wonder

In aggiunta alla suoneria, i possessori di Apple Watch potranno modificare il suono di notifica per le classiche notifiche, i promemoria, le email, i messaggi di testo e gli avvisi del calendario. Le opzioni disponibili sono:

Tinker

Timekeeper

Scoop

Moment

Globe

Flutter

Cheer

Brilliant

Resonate

Detto questo, per il momento il nuovo watchOS 11 sembra non dare ancora la possibilità di impostare una suoneria specifica per ogni contatto, né di impostarne una nuova da iTunes. Saranno i prossimi compiti per le vacanze in quel di Cupertino? In questo caso, l’auspicio degli utenti è di non dover aspettare altri dieci anni, come successo con il cambio della suoneria.