Per questo fine settimana Watch Dogs Legion diventa free-to-play, Ubisoft consente l'accesso gratuito al gioco su PC, PS4, PS5 e Google Stadia (non Pro). Da oggi, venerdì 3 settembre, fino a lunedì 6 settembre è possibile giocare l'ottimo open world in maniera del tutto gratuita.

Il free weekend di Watch Dogs Legion inizia alle ore 18:00, ma è possibile effettuare il download anticipato fin da subito, collegandosi al PlayStation Store o alla piattaforma per PC Ubisoft Connect. Ovviamente su Stadia non è necessario alcun download, nel tardo pomeriggio i server di gioco saranno immediatamente disponibili in cloud streaming.

Una volta terminato il weekend gratuito è necessario acquistare il gioco dallo store Ubisoft o dall'Epic Games Store per la versione PC, mentre su PS4 e PS5 basta collegarsi al PS Store. Per gli abbonati a Google Stadia Pro, Legion è in offerta al 50% di sconto in versione base e al 55% in versione Deluxe.

Ubisoft non è nuova a queste iniziative, i giochi sviluppati dalla software house francese sono spesso protagonisti di periodi di prova gratuita come questo.

Videogames