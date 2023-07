VPN: scopri come installarla su console

Da tempo stai pensando a come ottenere tutti i benefici di una VPN sulle tue console preferite? Presta attenzione a questo articolo perché ti diremo come installarne una in modo semplice, veloce ed efficace. Per prima cosa è importante scegliere il provider giusto a cui affidarsi. Siccome stiamo parlando di gaming è importante che offra larghezza di banda illimitata, vasta rete di server per giocare ovunque e praticità. Tutto questo lo trovi in NordVPN, ora in super sconto.

Inoltre, essendo multidispositivo, è la più universale sul mercato. Questo garantisce efficacia senza problemi né limitazioni. Un modo per ottenerla sulle tue console è di installare l’app di NordVPN sul tuo router. Così otterrai una connessione protetta e ottimizzata per tutti i dispositivi collegati a quella rete, comprese PlayStation, Xbox e tanti altre. Come puoi farlo?

Verifica che il tuo router sia compatibile con le VPN. Imposta una connessione NordVPN. Seleziona il server migliore per il gaming. Collega la tua console alla rete WiFi.

VPN per console: tutti i vantaggi

Abbiamo visto come installare NordVPN sul tuo router per fornire i vantaggi di una VPN alle tue console come Xbox e PlayStation. Ora concentriamoci su ciò che ti offre una soluzione di questo tipo. Per un gamer i benefici forniti da questo servizio non sono da prendere sottogamba perché offrono ottimizzazione e sicurezza impagabili. Ecco cosa ottieni se segui i nostri consigli:

doppia crittografia grazie alla funzionalità Double VPN che instrada il traffico attraverso due server invece che uno solo per giocare in totale privacy, senza che le tue attività o i tuoi dati vengano registrati;

grazie alla funzionalità Double VPN che instrada il traffico attraverso due server invece che uno solo per giocare in totale privacy, senza che le tue attività o i tuoi dati vengano registrati; crittografia AES 256 bit per una protezione senza pari contro i fornitori di servizi internet e gli spioni del web;

per una protezione senza pari contro i fornitori di servizi internet e gli spioni del web; prevenzione attacchi DDoS che alcuni giocatori potrebbero utilizzare per rallentarti durante le competizioni;

protocollo NordLynx agile per giocare senza interruzioni e in totale sicurezza;

agile per giocare senza interruzioni e in totale sicurezza; larghezza di banda illimitata per una connessione veloce e stabile, sempre e ovunque;

per una connessione veloce e stabile, sempre e ovunque; ampia rete di server per cambiare posizione virtuale in qualsiasi momento e luogo.

