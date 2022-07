Non affidarti a una VPN qualsiasi: scegli la migliore

Quando si parla di sicurezza online i termini non devono sono basarsi sul prezzo e sugli sconti disponibili. Per scegliere una soluzione ottimale è indispensabile focalizzarsi sul servizio e non sullo sconto. Se poi c’è anche quello ben venga. Questo vale soprattutto quando si deve valutare l’acquisto di una VPN.

Se ne stai cercando una per proteggere la tua navigazione online compresi dati personali, carte di pagamento, credenziali di accesso e altro non sceglierne una qualsiasi, ma punta sulla migliore. In assoluto, la più utilizzata è ExpressVPN, tra l’altro oggi scontata del 35%.

Perché questa VPN è una delle migliori? Onestamente sarebbero tantissimi i motivi da menzionare, ma fondamentalmente sono 2: massimo della privacy e connessione migliorata. Non ci credi? Prova subito ExpressVPN con l’opzione soddisfatti o rimborsati per 30 giorni.

La VPN top è ExpressVPN

Il primo motivo per cui ExpressVPN è la migliore VPN riguarda la privacy. Potrai navigare senza pensieri con la sicurezza che i tuoi dati non saranno mai e poi mai trafugati e registrati. Nessun attore malevolo potrà carpirli grazie alla crittografia di livello militare.

Nemmeno ExpressVPN stessa conserverà le tue informazioni per fornirle a terzi. La tua privacy sarà al sicuro da tutto e da tutti. Nulla potrà essere violata. Cybercriminali, tracker, malware, governi e agenzie investigative non potranno fare nulla.

Il secondo motivo per cui ExpressVPN è la migliore VPN riguarda la connessione. Noterai fin da subito un miglioramento in velocità e stabilità. Potrai così goderti streaming, gioco online e download come mai prima. Infatti, i suoi server garantiscono una larghezza di banda illimitata.

Grazie a ExpressVPN potrai accedere a qualsiasi sito Web, servizio e piattaforma streaming da qualsiasi luogo, indipendentemente dalle restrizioni o censure applicate per quel Paese. Potrai goderti la Formula 1 gratis collegandoti a Channels specifici.

Non perdere altro tempo acquista subito ExpressVPN al 35% di sconto. Proteggiti risparmiando e ottieni così la migliore VPN in commercio. Sarai sempre al sicuro anche se connesso con reti WiFi pubbliche o sconosciute.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.