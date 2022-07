Formula 1: orari e streaming del GP di Francia

Anche questo weekend sarà emozionante grazie alla dodicesima tappa della stagione 2022 della Formula 1. Il Gran Premio di Francia è pronto ad appassionare tutti i fan della loro monoposto preferita. I piloti si sfideranno su un circuito che non ha mai deluso le aspettative. Quindi prepariamoci a colpi di scena e momenti davvero unici dove, come abbiamo imparato quest’anno, niente è scontato.

Un’occasione importante da non lasciarsi scappare. Tutti gli appassionati delle quattro ruote super veloci saranno incollati davanti agli schermi per godersi questa nuova gara del GP Francia. Senza esclusione di colpi i piloti faranno di tutto per raggiungere il podio o, almeno, racimolare un po’ di punti per la classifica. Perciò prendi carta e penna per segnarti tutti gli appuntamenti che ti impegneranno questa tre giorni, a partire da oggi.

Prima però ti ricordiamo che se sei all’estero o vuoi goderti una Formula 1 in streaming come mai prima d’ora per velocità e fluidità dovrai installare una buona VPN. Tra le tante disponibili ti consigliamo ExpressVPN. Non solo offre livelli di sicurezza e privacy tra i migliori della categoria, ma i suoi server sono ottimizzati proprio per lo streaming, garantendo larghezza di banda illimitata, e vengono aggiornati regolarmente per aggirare i limiti geografici delle piattaforme.

Fatto ciò, non ti resta che gustarti al meglio la Formula 1 GP di Francia. Scopri insieme a noi il calendario completo di tutte le gare. Dopo le prove libere, le qualifiche ci sveleranno chi tra i piloti è stato così bravo, temerario e veloce da aggiudicarsi i primi posti sulla griglia di partenza. Sarà un appuntamento davvero formidabile quello della gara di domenica 24 luglio 2022 alle ore 15:00. Tutti pronti quindi a emozionarci di nuovo.

Formula 1 Gran Premio di Francia: il calendario completo

Non ci resta quindi che dare un’occhiata a tutte le gare in programma da oggi, venerdì 22 luglio, a domenica, 24 luglio, per la Formula 1 2022. Il Gran Premio di Francia sembra proprio promettere sorprese davvero entusiasmanti. Quindi nemmeno uno degli appuntamenti del calendario completo di questa tappa deve essere perso. Ecco l’elenco completo delle gare in programma, tra prove libere, qualifiche e corsa al podio.

Venerdì 22 luglio

11:30 F2 – prove libere 1

13:45 Paddock Live

14:00 F1 – prove libere 1

15:00 Paddock Live

15:25 Porsche Super Cup – prove libere

16:45 Paddock Live

17:00 F1 – prove libere 2

18:00 Paddock Live

18:25 F2 – qualifiche

19:20 W Series – qualifiche

20:00 Paddock Live Show

11:05 Porsche Super Cup – qualifiche

12:00 conferenza stampa team

12:45 Paddock Live

13:00 F1 – prove libere 3

14:00 Paddock Live

14:45 W Series – race

15:30 Ferrari Challenge – Coppa Shell Gara 1 – Hockenheim (Sky Sport Action)

15:30 Paddock Live

16:00 F1 – qualifiche (in diretta anche su TV8)

17:00 Race of Champions (Sky Sport MotoGP)

17:05 Ferrari Challenge – Trofeo Pirelli Gara 1 – Hockenheim (Sky Sport Arena)

17:15 Paddock Live

17:55 F2 – Sprint Race

19:00 Paddock Live Show

8:00 Rally di Roma Capitale – Live Stage 1 (Sky Sport Action)

10:00 F2 – Formula Race

11:40 Porsche Super Cup – Gara

13:30 Paddock Live Gara

15:00 F1 – gara (in diretta anche su TV8)

17:00 Paddock Live

17:05 Ferrari Challenge – Trofeo Pirelli Gara 2 – Hockenheim (Sky Sport Action)

17:30 Paddock Live – skymotori

18:00 Ferrari Challenge – Coppa Shell Gara 2 – Hockenheim (Sky Sport Action)

19:00 Race Anatomy

19:00 Rally di Roma Capitale – Live Stage 2 (Sky Sport Action)

Come vedere in streaming il GP di Francia

Va da sé che, come avrai notato dal programma delle gare, la Formula 1 2022 è un’esclusiva di Sky. Perciò, per vedere in streaming tutte le tappe del calendario di questo GP di Francia è necessario avere attivo un abbonamento a Sky, per accedere a Sky Go, o a NOW TV, la piattaforma gestita da Sky. Questa volta è possibile vedere le gare anche in diretta streaming sul sito di TV8, il canale in chiaro del digitale terrestre.

Nondimeno, se vuoi sperimentare una nuova esperienza di streaming gratuito, puoi accedere ai Channels dedicati alla Formula 1 collegandoti con una VPN. Tra le migliori c’è ExpressVPN che racchiude le qualità necessarie per godere al meglio dei contenuti. Una volta installata sul proprio dispositivo è possibile collegarsi a uno dei Channels aggiornati, qui sotto elencati, dedicati proprio alla F1:

ESPN 🇺🇸 (a pagamento);

FuboTV 🇺🇸 (a pagamento);

NBC Sports 🇺🇸 (gratuito);

Sky Sport 🇮🇹(a pagamento);

BBC Radio Iplayer (gratuito);

TSN 🇨🇦 (a pagamento);

RDS 🇨🇦 (gratuito);

Kayo Sport 🇦🇺 (a pagamento);

Fox Sport/Foxtel 🇦🇺 (a pagamento);

10Play 🇦🇺, RTL 🇩🇪 (a pagamento);

TV Now 🇩🇪 (a pagamento);

ServusTV 🇦🇹 (gratuito);

ORF 🇦🇹 (gratuito);

SRF 🇨🇭 (gratuito);

RTS 🇨🇭 (gratuito);

Cosmote OTT 🇬🇷 (a pagamento);

Alpha TV 🇮🇷 (gratuito);

Duna TV 🇮🇹 (a pagamento);

RaiPlay 🇮🇹 (gratuito);

RTBF 🇧🇪 (gratuito);

TV Globo 🇧🇷 (a pagamento);

Canal+ 🇫🇷 (a pagamento).

