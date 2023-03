VPN e plugin browser: quale provider scegliere?

Le VPN sono strumenti ormai essenziali per chiunque naviga online.

Questi servizi possono essere utilizzati sia per agire sulla connessione nel suo complesso, sia per risultare efficaci nell’esclusivo utilizzo del browser.

Tale seconda opzione consente, a discapito di una protezione a 360 gradi, di offrire un impatto nulla a livello di performance per quanto concerne le attività al di fuori di software come Chrome e Firefox.

Sotto questo punto di vista però, qual è il provider che offre plugin di maggiore qualità?

Tra le tante proposte, CyberGhost si dimostra una delle migliori opzioni possibili. Questa VPN infatti, offre soluzioni specifiche per Chrome e Firefox, proponendo anche tante altre funzioni vantaggiose per le più disparate tipologie di utente.

VPN e plugin browser? CyberGhost è una soluzione ottimale: ecco cosa può offrirti

Al di là del discorso dei plugin per i browser, CyberGhost offre una notevole duttilità. Questo strumento, infatti, offre app specifiche per piattaforme come:

PC Windows

Mac

Linux

smartphone Android

iPhone

Android TV

console di gioco

e anche in svariati altri contesti.

La politica no-log attuata da CyberGhost, poi, risulta una delle più intransigenti nel contesto delle VPN. Ciò significa una tutela totale della privacy degli utenti, vista l’assenza di registri che possano in qualche modo registrare le attività online.

L’infrastruttura proposta, che prevede più di 100 server in 91 diversi paesi, va a rendere le performance della connessione ancora più convincenti, oltre che offrire un ventaglio di indirizzi IP considerevole.

Infine, va tenuto anche conto dell’attuale promozione che interessa CyberGhost.

Grazie allo sconto dell’82% sul prezzo di listino è possibile ottenere tutta la protezione di questa VPN spendendo appena 2,19 euro al mese.

Di fatto, poco più di un caffè per 30 giorni di navigazione online in totale sicurezza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.