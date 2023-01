VPN per Android ed iPhone: ecco l'OFFERTA GIUSTA per il 2023

Avere a disposizione una VPN completa, veloce e sicura da utilizzare sul proprio smartphone Android o su iPhone è fondamentale. Con una VPN, infatti, è possibile navigare in sicurezza e con la massima privacy andando ad aggirare anche i limiti geografici imposti da numerose app e servizi web. Scegliere una VPN gratuita per Android ed iPhone comporta una serie di limitazioni, con diversi compromessi sia in termini di sicurezza che di velocità della connessione. È importante sottolineare, in ogni caso, che non è necessario spendere tanto per utilizzare una buona VPN per Android e iPhone.

Con la nuova offerta di inizio 2023 di Surfshark, infatti, è possibile accedere ad una nuova VPN per il proprio smartphone ad un prezzo davvero contenuto. Attualmente, infatti, il servizio è disponibile con uno sconto dell’83% accessibile attivando l’abbonamento di 24 mesi che include 2 mesi gratis aggiuntivi per un totale di 26 mesi di sottoscrizione. La spesa complessiva di 59 euro si traduce in un appena 2,30 euro al mese per usare la VPN. Per attivare l’offerta è possibile fare riferimento direttamente al sito Surfshark dal link qui di sotto:

Nuova VPN per Android ed iPhone: con Surfshark c’è l’offerta giusta

Da anni, Surfshark è considerata una delle migliori VPN sul mercato, sia per velocità che per privacy e sicurezza. Il servizio è completo, multi-piattaforma e multi-dispositivo (è possibile accedere alla VPN con un numero illimitato di dispositivi). Da notare che la connessione tramite Surfshark è garantita dall’integrazione di uno strumento di blocco automatico di malware e annunci che consente di navigare in sicurezza. L’accesso ad Internet tramite la VPN è sempre ad alta velocità in quanto non sono presenti limiti di banda o di traffico.

Con la nuova offerta di Surfshark è possibile attivare la VPN ad appena 2,30 euro al mese di spesa. Per accedere al massimo sconto dell’83% è sufficiente richiedere l’abbonamento di 24 mesi che può essere attivato dal link riportato qui di sotto. In alternativa, è possibile puntare anche sull’abbonamento di 12 mesi che prevede uno sconto del 69% con una spesa mensile di 3,99 euro con fatturazione anticipata (quindi circa 47 euro). Per tutti i dettagli sull’offerta di Surfshark è disponibile il link qui di sotto:

