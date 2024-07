VPN e attacchi man-in-the-middle: come prevenirli grazie alla crittografia

All’interno del panorama della sicurezza informatica, l’attacco man-in-the-middle rappresenta una delle minacce più insidiose. I cybercriminali, grazie ad un attacco di questo tipo, possono portare a termine l’acquisizione di dati sensibili quali numeri di carte di credito o password, oppure spiare semplici conversazioni da tra due persone o aziende. Tutto questo senza che nessuno si accorga della loro presenza.

La soluzione più efficace per contrastare il pericolo dell’attacco in-the-middle è l’utilizzo della crittografia delle VPN, i servizi di rete virtuale privata che nascondono l’attività su Internet dei propri utenti agli occhi di hacker e provider di rete. Tra le migliori VPN disponibili oggi sul mercato segnaliamo ExpressVPN, sia per le funzionalità di sicurezza che per la sua velocità, in questo momento in offerta a 6,67 euro al mese invece di 12,95 euro per effetto del 49% di sconto.

Come prevenire gli attacchi man-in-the-middle

Ricapitolando, dunque, per difendersi dagli attacchi man-in-the-middle il consiglio è di attivare un servizio VPN dotato di un algoritmo di crittografia avanzato, grazie al quale è possibile prevenire le minacce informatiche più serie. A questo proposito, ExpressVPN integra il protocollo di crittografia più potente al mondo: AES a 256 bit, che al momento rappresenta lo standard di fiducia per gli esperti di sicurezza in tutto il mondo.

Sul fronte della privacy e della sicurezza online, inoltre, ExpressVPN offre la tecnologia proprietaria TrustedServer, con la garanzia di non salvare alcun dato dei suoi utenti su un hard disk. In stretta correlazione con ciò, aggiungiamo la politica no-log, per la quale il fornitore VPN non registra alcuna informazione personale dalla quale si possa risalire all’identità dell’utente in questione.

Il piano di dodici mesi di ExpressVPN è in offerta a 6,67 euro al mese anziché 12,95 euro, con in più 3 mesi extra di servizio in regalo. Inoltre, vi è la garanzia del rimborso di 30 giorni.