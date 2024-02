VPN e 1 TB in cloud: un solo abbonamento per due servizi (-67%)

NordVPN è il punto di riferimento delle settore delle VPN, garantendo una connessione illimitata, sicura e senza tracciamento. Con il piano Completo, però, il servizio garantisce ulteriori vantaggi. Oltre alla VPN, infatti, è possibile accedere anche a 1 TB in cloud con la protezione della crittografia oltre che al password manager multi-piattaforma.

Scegliendo il Piano 2 anni è possibile ottenere uno sconto del 67%, riducendo la spesa fino a 5,39 euro al mese. Da notare, invece, che la sola VPN ha un costo di 3,39 euro al mese, sempre puntando sull’abbonamento biennale.

Per entrambe le proposte, inoltre, è prevista una Garanzia di rimborso di 30 giorni. Ci sono anche 3 mesi gratis da regalare a un amico. Le promozioni sono attivabili direttamente tramite il sito di NordVPN.

NordVPN: VPN e 1 TB in cloud a un super prezzo

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN:

con la protezione della crittografia e una politica no log

e una con una connessione senza limiti di banda e di traffico dati

con la possibilità di spostare il proprio IP in un altro Paese grazie a un network composto da migliaia di server sparsi in tutto il mondo

La VPN illimitata costa 3,39 euro al mese. Con il piano Completo, però, è possibile ottenere ancora più vantaggi: la VPN, 1 TB in cloud e il password manager, in un unico bundle, prevedono una spesa complessiva di appena 2 euro in più, con un costo effettivo di 5,39 euro al mese.

Per accedere alle offerte basta seguire il link qui di sotto.

Le promozioni di NordVPN includono 3 mesi gratis da regalare a un amico (tramite un apposito codice coupon) oltre a una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni. Da notare che è prevista la fatturazione anticipata per il piano biennale, con possibilità di pagare in 3 rate con PayPal.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.