Huawei studia una tecnologia che analizza la salute della pelle

Huawei sta sviluppando una tecnologia relativa ad una fotocamera 3D che potrebbe consentire di analizzare la salute della pelle del viso; vediamo insieme come funziona.

La ricerca di Huawei sullo studio della pelle del viso

Il colosso cinese Huawei sta lavorando a una tecnologia per fotocamera 3D che dovrebbe consentire di analizzare la struttura del viso e della pelle, ha rivelato un nuovo brevetto.

Il brevetto è stato depositato dalla società presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) nel luglio 2021 ed è stato rilasciato il 27 gennaio 2022 (tramite LetsGoDigital). La documentazione di 43 pagine descrive in dettaglio un sistema a tripla lente in grado di acquisire immagini facciali 3D con l'obiettivo di eseguire analisi facciali accurate.

Le telecamere sono state posizionate di conseguenza, con la prima e la seconda telecamera perpendicolari l'una all'altra. La terza invece, è posizionata tra le due e al centro del modulo fotocamera si trova un ampio display.

Tuttavia, Huawei potrebbe implementare la tecnologia della fotocamera nel modo che ritiene opportuno poiché il brevetto è in realtà un “brevetto di utilità“.

Durante la registrazione, verranno fornite le istruzioni sullo schermo per acquisire un modello 3D completo del viso. È probabile che bisognerà muovere la testa per il processo. Sebbene il sistema sia progettato per i volti umani, sarà in grado anche di riconoscere quello di animali come cani e gatti.

Verranno forniti dettagli sui pori, sulle rughe, in merito all'acne, punti neri, macchie di colore, regioni rosse, occhi scuri o una combinazione di questi. Di seguito poi, verranno dati consigli, suggerimenti e raccomandazioni su come migliorare le condizioni della pelle.