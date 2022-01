Volete un nuovo MacBook Pro? Ci sono brutte notizie, ancora

A tre mesi dal lancio, Apple sta ancora lottando per soddisfare la domanda di MacBook Pro da 14 e 16 pollici di nuova generazione. Purtroppo sembrano essere introvabili e la causa di ciò la conosciamo tutti: la crisi dei conduttori.

Le spedizioni di MacBook Pro slittano anche di mesi

Tre mesi dopo il loro debutto, i MB Pro da 14 e 16 pollici continuano a registrare una domanda elevata e un'offerta apparentemente scarsa, con date di spedizione per entrambi i modelli che si estendono in più settimane in molti dei mercati chiave dell'azienda.

Negli Stati Uniti, si legge che il MacBook Pro da 14 pollici di base con il chip M1 Pro viene in tre o quattro settimane; l'azienda promette consegne entro la metà di febbraio. Per avere un da 14″ con la configurazione di fascia alta ‌M1 Pro‌ o il chip M1 Max bisogna attendere almeno fino a marzo.

Con il modello più grande da 16 pollici, la configurazione di base prevede da cinque a sei settimane per la consegna, con configurazioni più elevate che vedono date di spedizione stimate a fine febbraio o inizio marzo. Nel Regno Unito e in Canada, il modello da 16 di fascia più alta mostra date di spedizione comprese tra cinque e otto settimane sul negozio online di Apple al momento della stesura di questo articolo. Lo stesso vale per noi. Abbiamo provato a configurare una versione da 16″, con M1 Max al massimo, 64 GB di RAM, 1 TB di SSD: ci vogliono quasi due mesi per metterci su le mani. Un po' tanto, soprattutto per un professionista che ha bisogno di una macchina da lavoro in tempi record.

Ci sono diverse ragioni per la lunga attesa che i clienti stanno riscontrando con gli ultimi prodotti della mela. Apple ha continuato a subire le conseguenze di una carenza globale di chip che è costata all'azienda 6 miliardi di dollari lo scorso trimestre, per via delle restrizioni legate alla pandemia che hanno limitato la produzione di dispositivi, e a causa dell'elevata domanda per gli ultimi laptop data la loro importante riprogettazione.

Con i nuovi portatili, l'OEM di Cupertino ha riportato in auge alcune delle funzionalità più richieste dagli utenti Mac di lunga data, come le porte HDMI, il MagSafe e uno slot per schede SD. Apple ha anche riprogettato i device stessi, rendendoli più pesanti e più spessi per ospitare i più potenti chip ‌M1 Pro‌ e ‌M1 Max‌.