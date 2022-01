Volete un nuovo MacBook Pro 2021? Dovrete attendere...

Brutte notizie: nonostante la carenza di semiconduttori per laptop stia iniziando pian piano ad attenuarsi, secondo un nuovo rapporto emerso poche ore fa, sembra che l'elevata domanda di MacBook Pro abbia portato l'azienda a comunicare tempi di spedizione davvero molto lunghi (circa 3 o 4 settimane).

La carenza di componenti per laptop sta iniziando a placarsi, ma secondo un nuovo rumor di oggi, sembra che l'elevata domanda preveda tempi di spedizione di MacBook Pro da 14 e 16″ attualmente intorno alle tre o quattro settimane. I Mac Mini, MacBook Air e MacBook Pro da 13″, invece, sono disponibili in uno o tre giorni lavorativi.

TrendForce afferma che mentre la carenza globale di chip continua a far danni per molti brand e per molti device, anche se PC e laptop sono i meno colpiti. Nonostante l'aumento della produzione di chip sia stato modesto, il primo trimestre dell'anno sta vivendo il consueto calo della domanda post-festivo.

Spinta da forze come la pandemia, la geopolitica e la trasformazione digitale della vita quotidiana, c'è stata una carenza di capacità di produzione globale di fonderia per quasi due anni e la carenza è stata particolarmente grave per i nodi maturi 1Xnm~180nm, secondo le indagini di TrendForce .

Sebbene tutte le fonderie stiano aumentando furiosamente le spese in conto capitale per espandere la capacità, l'espansione futura non realizzata non allevia i problemi di approvvigionamento esistenti. Inoltre, la distribuzione non uniforme delle risorse della catena di approvvigionamento che ha esacerbato la carenza di parti e componenti deve ancora essere definitivamente alleviata. Le circostanze nel loro insieme continueranno a influenzare le spedizioni di interi dispositivi correlati. Si prevede che solo la categoria PC uscirà indenne nel 1Q22.

Entrando nel 1Q22, TrendForce afferma che, a causa del limitato aumento della capacità produttiva, la situazione dell'offerta del mercato dovrebbe essere approssimativamente la stessa del 4Q21. Tuttavia, alcuni prodotti finali sono entrati nel loro tradizionale ciclo di bassa stagione e si prevede che il rallentamento dello slancio della domanda allevierà la pressione immediata su OEM e ODM per quanto riguarda lo stoccaggio della catena di approvvigionamento.