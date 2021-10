Volete un MacBook Pro al TOP? Ci vogliono (quasi) 7000€

Volete un MacBook Pro completamente equipaggiato? Preparatevi a fare un mutuo: dovreste poter pagare (quasi) 7000€. Sì, quanto una Yamaha MT-07 2021. E no, non scherziamo: abbiamo fatto la prova sul sito ufficiale di Apple.

MacBook Pro con M1 Max al top: prezzo fuori-di-testa

Ieri Apple ha annunciato i nuovi MacBook Pro dotati di M1 Pro e Max e sembrano aggiornamenti molto buoni, con chip potenti, display con frequenza di aggiornamento adattiva, il ritorno di alcune porte amate e molto altro ancora. Non costano poco, però, con la variante da 14 pollici che ha un prezzo di partenza di 2349€ circa e quella da 16 pollici che parte da 2849€.

E se vuoi acquistare il modello di fascia più alta in assoluto, con 64 GB di memoria unificata, 8 TB di spazio di archiviazione SSD, un adattatore di alimentazione USB-C da 140 W e il chip M1 Max, questo ti costerà 6939,00€, secondo quanto riferito dallo store ufficiale di Apple.



A proposito, quel prezzo elevato è il conteggio del prezzo senza l'acquisto di alcun software extra per il lavoro. Di fatto, Apple consigna di utilizzare Final Cut Pro (299,99€) per l'editing video e Logic Pro (199,99€) per i professionisti dell'audio.

L'aggiunta di questi porta il prezzo totale a poco meno di 7500€. Ora che Apple ha finalmente rivelato i nuovi computer, però, almeno ora potete sapere quanto dovrete pagare per quello premium, anche se dubitiamo che qualcuno voglia spendere una cifra simile, sapendo che, per poco più, ci sta il Mac Pro che è la vera macchina per professionisti con chipset Intel Xeon. Sì, sono target diversi… o no? Chi compra un laptop simile lo utilizzerà come una workstation o come un prodotto da portare in giro?

La risposta è sempre la solita: dipende dall'uso che se ne vuole fare, dal tipo di lavoro e altro. Ovviamente, se girate semplici video aziendali, potrete spendere molto meno. Addirittura, un modello Pro M1 2020 va più che bene. Chi lavora con ProRes, camere come Red o, semplicemente, nell'industria degli spot professionali o del cinema, allora può pensare ad acquistare un articolo del genere.