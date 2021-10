Volete la Google Camera 8.3 del Pixel 6? Ecco come averla

Google ha recentemente presentato la sua ultima serie di flagship, i Pixel 6 con all'interno il processore Tensor costruito in casa e display di alta qualità insieme ad altre specifiche di punta. La fusione tra Machine Learning e hardware potente è la caratteristica cardine dei nuovi dispositivi premium del colosso di Mountain View. Tuttavia, come altri terminali Pixel, BigG ha enfatizzato le funzionalità della fotocamera dei suoi nuovi smartphone.

Google Camera 8.3: le principali novità

Alcuni sviluppatori di terze parti hanno già portato l'app Google Camera dalla serie Pixel 6 sugli altri smartphone Android. Puoi scaricare la suddetta applicazione dal link posto alla fine dell'articolo.

Di fatto, la GCam 8.3 di BSG è ora disponibile per la maggior parte dei device Android aventi versioni Android 9, 10, 11 e 12. Segnaliamo che la compatibilità non è al 100%, ma sulla maggior parte dei dispositivi è installabile senza troppi problemi.

Sia Pixel 6 che Pixel 6 Pro sono dotati di un sensore principale da 50 MP che gode della tecnologia pixel binning. C'è anche un sensore ultrawide da 12 megapixel su entrambi i device. Il Pro include inoltre un teleobiettivo da 48 megapixel con zoom ottico 4x. Inoltre, sul modello standard è presente una fotocamera selfie da 8 MP, mentre la variante Pro vanta uno snapper da 11,1 MP.

Ecco le funzionalità principali dell'app:

Gomma magica : è una feature piuttosto utile per ottenere una foto perfetta dopo aver rimosso gli oggetti non necessari dalla foto. Magic Eraser rimuove facilmente i “photobomber”.

: è una feature piuttosto utile per ottenere una foto perfetta dopo aver rimosso gli oggetti non necessari dalla foto. Magic Eraser rimuove facilmente i “photobomber”. Face Deblur : l'apprendimento automatico sulla fotocamera dello smartphone corregge automaticamente la sfocatura del viso tra le foto.

: l'apprendimento automatico sulla fotocamera dello smartphone corregge automaticamente la sfocatura del viso tra le foto. Skin tone reale : consente alla fotocamera di catturare con precisione la maggior parte dei toni della pelle senza alcuna soluzione manuale. È una caratteristica nativa della fotocamera e sarà applicabile automaticamente a tutte le immagini.

: consente alla fotocamera di catturare con precisione la maggior parte dei toni della pelle senza alcuna soluzione manuale. È una caratteristica nativa della fotocamera e sarà applicabile automaticamente a tutte le immagini. Modalità movimento: è una combinazione delle funzioni Esposizione lunga e Sfocatura creativa. La modalità è utile quando si cattura un momento mentre si è in movimento o quando qualsiasi oggetto è in movimento. Tuttavia, la lunga esposizione è utile per catturare attimi della vita notturna, senza alcun treppiede, per creare scie luminose.

Oltre al nuovo design, l'apk GCAM 8.3 offre diversi nuovi miglioramenti e funzionalità. Considerando il codice base, la GCAM 8.3 potrebbe consentire l'utilizzo anche di telecamere ausiliarie.

Per scaricarla si ha solo bisogno di uno smartphone con Android 9, 10, 11 o 12 insieme al supporto API Camera2. Non sono necessarie impostazioni separate per utilizzare la porta GCAM 8.3. Tuttavia, la pagina delle impostazioni può offrire ulteriori ritocchi e modifiche che potrebbero essere utili per regolare la qualità.

Download – Collegamento diretto (8.3.252_V0e_MGC);

(8.3.252_V0e_MGC); Scarica l'ultima versione di MGC_8.3 da qui

Attenzione: non è chiaro se tutte le nuove funzionalità di Pixel 6 funzioneranno sugli altri gadget Android.

Come installarla?