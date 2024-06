Volantino Wellcome, sconti sui grandi marchi: da Apple a Samsung

Devi cambiare computer o vuoi acquistare un nuovo smartphone? Non perdere le offerte del nuovo volantino Wellcome, la nota catena di negozi specializzata in informatica che fino a domenica 30 giugno propone tanti affari su un’ampia selezione di prodotti tech delle migliori marche – da Samsung a Apple, passando per HP e Lenovo.

Wellcome: i migliori affari a volantino

Tra i prodotti più interessanti in offerta nel volantino Wellcome, segnaliamo il notebook HP a soli 399€ invece di 489, Realme 12+ 5G in due colorazioni – Pioneer Green e Navig Beige – a 399,99€ anziché 419,99 e MacBook Air con Retina Display a 899€ (prezzo originale: 1.229€).

Nel volantino Wellcome è presente anche una sezione interamente dedicata ai prodotti ricondizionati, tutti con garanzia 12 mesi, perfetti per chi vuole risparmiare e fare anche del bene all’ambiente. Un esempio sono i notebook HP, modello 850 G3 e 830 G3, rispettivamente a 469€ e 419€.

Ecco il volantino Wellcome da sfogliare, valido fino a domenica 30 giugno:

Immagini

Se sei alla ricerca di affari tech, il volantino Wellcome offre una selezione di prodotti a prezzi ottimi, disponibili fino a esaurimento scorte. C’è ancora qualche giorno per approfittare delle offerte, valide in tutti i punti vendita della catena – collocati su tutto il territorio nazionale. Ricordiamo che le promozioni sono valide fino a domenica 30 giugno.