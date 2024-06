Volantino Unieuro, ultima settimana di sconti Summer Black Friday

Ultima settimana di Summer Black Friday per Unieuro, che nel suo nuovo volantino – valido da oggi, 28 giugno, fino al 4 luglio – propone un ulteriore assortimento di prodotti tech a prezzi scontatissimi.

Qualche esempio? Redmi Note 13 Pro 5G a 389,90€, Samsung Galaxy Watch 4 a 99,99€, Macbook Air 13" a 999€, l’ottimo notebook Asus Zenbook 14 a 899,90€ e molto altro. In promozione anche console, come i bundle con FC24: con Nintendo Switch OLED il costo è di 349,90€, mentre con PlayStation 5 si sale a 599,90€. Disponibili anche prodotti per la casa, come ferri da stiro, aspirapolveri, friggitrici ad aria e macchine da caffè, oltre a una serie di elettrodomestici.

Ecco il volantino Unieuro Summer Black Friday, valido dal 28 giugno al 4 luglio, da sfogliare:

Immagini

I prodotti aderenti alla promozione Summer Black Friday di Unieuro sono disponibili in scorte limitate: nel volantino è possibile vedere quante ne sono previste per ciascun articolo. Il nostro consiglio è di recarvi nel punto vendita Unieuro più vicino se siete particolarmente interessati a un prodotto, così da non rischiare che venga terminato. Inoltre, per alcuni articoli, è possibile rateizzare il pagamento. Ricordiamo che il nuovo volantino Unieuro è valido dal 28 giugno al 4 luglio.