Volantino Unieuro, ultima chiamata per gli sconti del Black Friday

Gran finale per il “Passion Black Friday" di Unieuro. Resta attivo fino al 5 dicembre il volantino con tantissime offerte e sconti sui prodotti più amati – dagli smart TV ai notebook, fino agli smartphone più recenti.

Che sconti da Unieuro per il Black Friday

Le offerte partono dagli smart TV. Ad esempio, LG da 55" OLED AI è in sconto del 15% a soli 849 euro anziché 999 euro. Oppure, per chi cerca un TV dallo schermo molto più grande (ben 98"), c’è il modello di TCL a 1.499 euro, con il 6% di sconto rispetto al prezzo precedente. Un modello più economico è quello di Xiaomi: uno smart TV con Google TV integrato a soli 149,99 euro, in offerta del 6%.

Non mancano le offerte sugli smartphone. Samsung Galaxy S24 Ultra, ultimo flagship dell’azienda sudcoreana, è in offerta del 22% a soli 1.199 euro invece di 1.549 euro. Crolla anche il prezzo di Galaxy Z Flip6, che da 1.149 euro scende a soli 799 euro, con il 30% di sconto. L’ottimo Honor 200 Lite è disponibile a 199,99 euro (-13% di sconto), anche Motorola Moto G54 è in offerta a 149,99 euro (-6%). Il recentissimo Google Pixel 9 Pro scende sotto i 1.000 euro, grazie al 16% di sconto.

Qualche sconto anche tra i notebook. Ad esempio il laptop HP 15s è in offerta a soli 479 euro contro i 739 euro di listino (-35%). Oppure ci sono Lenovo Ideapad Slim 3 a 569,90 euro, con uno sconto pari al 12%, e Asus Vivobook a 599,90 euro con il 255 di sconto (799,90 euro il prezzo precedente). Se, invece, cerchi un Chromebook allora c’è Samsung Galaxy Chromebook Go a soli 179,99 euro (21% di sconto: prezzo precedente di 229 euro).

Sfoglia le offerte Unieuro:

Il volantino Unieuro proseguirà fino al 5 dicembre: c’è ancora qualche giorno di tempo per approfittare degli sconti, l’ultimo colpo di coda del Black Friday prima della sua conclusione definitiva. Almeno per quest’anno.