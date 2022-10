Volantino Unieuro: arriva Temptation Black Friday ricco di TENTAZIONI

Sei pronto al grande risparmio? Con Unieuro Temptation Black Friday hai solo l’imbarazzo della scelta dentro quale tentazione cadere. Ricco di offerte spettacolari, sarai travolto da un’ondata di risparmio in puro stile Black Friday. Se non ci credi dai un’occhiata a quello che abbiamo selezionato tra la migliore tecnologia disponibile.

50% di sconto per l’ottimo Lenovo Tab P11 5G tuo a soli 299,90 euro, invece di 599,90 euro. Un’occasione imperdibile per questo tablet Android davvero potente. Con 256GB di memoria interna e 8GB di RAM potrai fare qualsiasi cosa. Inoltre, il Processore Qualcomm Snapdragon offre prestazioni oltre ogni limite.

Se cerchi una soluzione più easy ed economica allora puoi approdare su questo tablet Android di qualità. Stiamo parlando del Samsung Galaxy Tab A8 tuo a soli 179,99 euro, invece di 279,90 euro. Grazie al suo display da 10,5 pollici LCD sarai immerso completamente in ciò che stai vedendo.

Unieuro Temptation Black Friday: cogli la tentazione al volo

Unieuro sta regalando tantissime offerte davvero spettacolari con il suo nuovo volantino Temptation Black Friday. Per questo non devi lasciartene scappare una. Sono davvero tantissime e a prezzi eccezionalmente bassi visto il Black Friday imminente. Tutti gli articoli sono con spedizione gratuita.

Pensa, adesso acquisti la Xiaomi Redmi Smart Band Pro a soli 29,99 euro, invece di 49,99 euro. Il suo display AMOLED garantisce una visione delle notifiche incredibilmente chiara. Misura costantemente la tua frequenza cardiaca, l’ossigenazione del sangue e la qualità del tuo riposo.

Con Unieuro Temptation Black Friday la consegna è gratuita. Inoltre, grazie alla collaborazione con Klarna o PayPal, su tutti gli ordini con importo superiore ai 30 euro, puoi decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Non serve alcuna garanzia per attivare questo mini finanziamento, ma solo pochissimi click.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.