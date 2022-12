Volantino Unieuro Speciale Apple Xmas: le migliori BOMBE Apple a prezzo

Unieuro sta sbancando con il nuovo volantino Speciale Apple Xmas. I migliori prodotti Apple sono in offerta a prezzi decisamente vantaggiosi. Come l’ottimo Apple iPhone 13 a soli 879 euro, invece di 939 euro. Prezzo perfetto per questo top di gamma eccezionale.

Tra l’altro con Unieuro puoi anche decidere di pagarlo in 3 rate a tasso zero selezionando Klarna o PayPal come metodo di pagamento. La potenza di questo smartphone iOS è incredibile grazie al chip proprietario A15 Bionic, scelto anche per il suo successore iPhone 14.

Unieuro Speciale Apple Xmas: se ami la Mela Morsicata questo è il tuo momento

Uno spettacolo dietro l’altro le nuove offerte di Unieuro contenute nel catalogo Speciale Apple Xmas. Se ami i prodotti Made in Casa Cupertino questo è il momento giusto per risparmiare tanto. Come l’utilissimo Apple AirTag a soli 29 euro, invece di 39 euro. Il giusto strumento per non perdere più nulla.

Non scherzano nemmeno gli Apple AirPods a soli 189 euro, invece di 209 euro. Entra in un nuovo mondo dove la musica è la protagonista. Potrai concentrarti su quello che ascolti grazie alla cancellazione attiva del rumore di ultima generazione. Estraili dalla loro custodia di ricarica, si connettono automaticamente al tuo iPhone.

Se vuoi proprio toglierti una soddisfazione c’è anche il nuovissimo Apple iPhone 14 a soli 949 euro, invece di 1029 euro. Si tratta di una novità assoluta già scontata grazie allo Speciale Apple Xmas. Tanta potenza e un comparto fotografico completamente rinnovato fanno di questo smartphone iOS il nuovo top di gamma di Casa Cupertino.

Concludiamo con la Apple TV 4K a soli 179 euro, invece di 189 euro. Porta tutta la solidità dell’ecosistema Apple ottimizzato per la TV sul tuo televisore rendendolo veramente smart. Scoprirai un prodotto vincente per il tuo intrattenimento che non ti fa mancare proprio nulla e che ti dà il meglio in assoluto.

