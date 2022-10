Volantino Unieuro Sottocosto Online: ecco le offerte IMPERDIBILI

Unieuro sbanca tutto con il nuovo volantino Unieuro Sottocosto Online. Tantissime offerte ti stanno aspettando al miglior prezzo di sempre. Di seguito ti proponiamo quelle che secondo noi non puoi assolutamente perdere e che devi acquistare sicuramente.

Come la

, invece di 99,99 euro. Tutto è vincente in questo dispositivo profondamente tecnico, ma allo stesso tempo semplice da utilizzare. Il suo ampio displayè uno dei pezzi forti. Rettangolare e dagarantisce una visione chiara di notifiche e informazioni.

Incluse ci sono ben 117 modalità di allenamento, con anche tennis, canottaggio all’aperto e molto altro ancora. Inoltre, grazie al monitoraggio della frequenza cardiaca, il tracciamento del livello SpO2 e l’analisi del sonno saprai come sta il tuo corpo e se è necessario ridurre il livello di stress mentale e fisico. Ricordati che puoi pagarla in 3 rate a tasso zero con Klarna o PayPal. La consegna è gratuita.

Unieuro Sottocosto Online: tante offerte, incredibile risparmio

Un’altra ottima offerta del Sottocosto Online di Unieuro è sicuramente la Microsoft Xbox Series S 512GB. Grazie al nuovo volantino la metti in carrello a soli 259,90 euro, invece di 299,90 euro. Puoi anche pagarla in 3 rate a tasso zero selezionando come metodo di pagamento Klarna o PayPal. La consegna è gratuita.

Piccola ed elegante, nasconde un cuore carico di prestazioni di ultima generazione. Supporta qualsiasi gioco per Xbox e con un prezzo così contenuto non rinuncia a nulla in termini di potenza e grafica. Sperimenta cosa vuol dire avere tra le mani una console all-digital con una libreria istantanea di più di 100 giochi.

Concludiamo con l’ottimo tablet Samsung Galaxy Tab A7 Lite tuo a soli 119,99 euro, invece di 169,99 euro. Un’occasione decisamente vantaggiosa da sfruttare subito se devi acquistarne uno per tuo figlio che va a scuola, per te che lavori o per il tuo svago.

Pratico, versatile e leggero, sarà un piacere portarlo sempre con te. Inoltre, grazie all’ampio schermo da 8,7 pollici e la qualità del display potrai guardare tutti i tuoi film preferiti al massimo della qualità. Pagalo in comode rate a tasso zero con Klarna e PayPal. La consegna è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.