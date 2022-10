Volantino Unieuro: arrivano gli Sconti d'Autunno

Pronti, partenza e via! Il nuovo volantino Unieuro è appena iniziato e ha in serbo tantissime offerte imperdibili con promozioni effervescenti. Grazie agli Sconti d’Autunno avrai la possibilità di acquistare uno dei migliori prodotti di tecnologia risparmiando parecchi soldi.

La prima bomba di questo nuovo volantino è il Samsung Galaxy A53 tuo a soli 379,90 euro, invece di 529,90 euro. Si tratta di un ottimo smartphone Android con caratteristiche premium sensazionali. Con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna hai tutto ciò che ti serve per viaggiare velocissimo.

Tra l’altro con PayPal o con Klarna hai la possibilità di decidere se pagarlo in 3 rate a tasso zero. Non dovrai inviare nessuna garanzia per attivare questo mini finanziamento, ma in pochi e semplicissimi clic in un attimo avrai tutto pronto per pagare un po’ alla volta il prodotto che hai scelto.

Unieuro Sconti d’Autunno: approfitta subito del nuovo volantino

Super sconti pazzi con Unieuro grazie al nuovo volantino Sconti d’Autunno. Avrai a disposizione tantissimi prodotti in promozione al miglior prezzo di sempre. Scegli tutto ciò che ti serve e inizia subito a risparmiare senza però rinunciare a nulla.

Come la seconda bomba di questo nuovo volantino, la Xiaomi Mi TV P1 32″ tua a soli 159,99 euro, invece di 229,90 euro. Fantastica smart TV da 32 pollici, garantisce un intrattenimento completo e veramente smart. Non solo avrai la possibilità di vedere tutti i canali del nuovo digitale terrestre, ma avrai anche accesso alle varie piattaforme streaming.

Affrettati a completare questo affare incredibile, grazie agli Sconti d’Autunno. Acquisti un meraviglioso televisore veramente smart a meno di 160 euro. Non è un sogno e puoi anche decidere di pagarlo in 3 rate a tasso zero con Klarna o PayPal direttamente al check out.

Insomma, scegli il meglio della tecnologia al miglior prezzo grazie al nuovo volantino Unieuro Sconti d’Autunno. Potrai risparmiare e avere tutti i migliori prodotti disponibili sul mercato. Affrettati, perché le scorte si stanno già esaurendo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.