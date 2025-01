Volantino Unieuro, prosegue il fuoritutto: ancora più sconti fino al 50%

Da Unieuro continua il vero fuoritutto: nel nuovo volantino, valido fino al 30 gennaio, sconti dal 15% al 50% su una selezione composta da centinaia di prodotti tech e non solo. Ecco le migliori offerte.

Tre promozioni Unieuro da non perdere

Tra le offerte messe in evidenza da Unieuro, segnaliamo lo smart TV OLED a marchio Hisense da 50" a 349 euro. Offre qualità 4K Ultra HD e opzioni extra come Game Mode Plus. È inoltre compatibile con tutte le principali piattaforme di streaming, mentre Alexa è integrata.

Ottimo anche il notebook Asus Vivobook 15 a soli 549 euro, con processore Intel Core i5 (perfetto per il lavoro di tutti i giorni), 16 GB di RAM e 512 GB di SSD, batteria con autonomia fino a 8 ore.

Altra chicca è Samsung Galaxy A35 5G, disponibile a 299 euro: display FHD+ Super AMOLED da 6,6", tripla fotocamera, batteria da 5000 mAh con ricarica ultra rapida 25 W, 6GB di RAM e 128 GB di memoria espandibile.

Scopri tutte le offerte:

Il volantino Unieuro con il prosieguo del fuoritutto sarà attivo fino al 30 gennaio, con tutte le promozioni su centinaia di prodotti: puoi approfittarne sia online che in tutti i punti vendita della catena presenti in Italia.