Volantino Unieuro: offerte per cambiare il tuo vecchio TV (rimborso fino a 500€)

Il nuovo digitale terreste è arrivato in Italia lo scorso agosto, portando anche un nuovo standard di segnale televisivo. Sebbene la maggior parte degli italiani possiede un TV già idoneo (basta che sia acquistato a partire dal 22 dicembre 2018), chi a casa utilizza un apparecchio più vecchio potrebbe non riuscire più a ricevere determinati canali.

Se hai bisogno di cambiare il tuo TV perché non più compatibile e quindi acquistarne uno nuovo, c’è Unieuro: nel nuovo volantino, valido fino al 27 ottobre, acquistando un TV di qualsiasi marca a partire da 349 euro, potrai ricevere un rimborso fino a 500 euro – oltre al ritiro dell’usato direttamente a casa.

Ricevi un rimborso con Unieuro: come fare

Unieuro propone una selezione di TV (prevalentemente smart) adatti a tutte le tasche. Si parte dai più costosi, come LG OLED EVO (novità gamma 2024) da 65" a 1.999 euro, che garantisce un rimborso fino a 500 euro, e Samsung Smart TV LED da 85" a 999 euro, con rimborso massimo di 250 euro, fino a quelli più economici, come Hisense QLED da 65" a 549 euro (rimborso fino a 150 euro) e TCL LED da 55" con Google TV a 349 euro (in questo caso il cashback è fino a 100 euro).

Ma come funziona la promozione? Acquistando un nuovo TV del valore di almeno 349 euro e registrando l’acquisto sull’apposito sito web, basterà scegliere una data per il ritiro a domicilio del vecchio TV, che deve essere integro e funzionante. Quest’ultimo, poi, verrà valutato secondo determinati requisiti, che qualificheranno il rimborso – che ha un importo massimo di 500 euro, in base al valore del nuovo TV acquistato. Il cashback, infine, verrà accreditato tramite bonifico bancario.

Sfoglia il volantino Unieuro per scoprire tutti i TV aderenti alla promozione:

Ricordiamo che il volantino Unieuro sarà attivo fino al 27 ottobre. Ancora due settimane, quindi, per scegliere il tuo nuovo TV, smaltire quello vecchio e ricevere un rimborso fino a 500 euro: approfittane online e nei punti vendita della catena.