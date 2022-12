Volantino Unieuro I Natalissimi: tante offerte anche a Tasso Zero

Il nuovo volantino I Natalissimi di Unieuro è un vero spettacolo. Hai tantissime offerte disponibili anche a Tasso Zero. Cosa vuoi di più dalla vita? Avrai solo l’imbarazzo della scelta per te o per i tuoi regali. Scopri i migliori prodotti della tecnologia ora a un prezzo speciale.

Come gli Apple AirPods 2 a soli 129 euro, invece di 159 euro. Si tratta di uno sconto importante che ti permette di risparmiare su questi auricolari decisamente performanti e di alta qualità. Indossali e loro si connetteranno automaticamente offrendoti un suono avvolgente e senza interruzioni.

Con Unieuro questo e tutti gli ordini che hanno un importo uguale o superiore ai 30 euro sono compatibili al Tasso Zero. Scegliendo Klarna o PayPal come metodo di pagamento puoi decidere di dividere l’importo in 3 rate senza interessi.

Unieuro I Natalissimi: tante offerte per tutti i gusti

Qualsiasi sia il tuo gusto sul volantino I Natalissimi di Unieuro troverai il prodotto giusto per te. Sono tantissime le offerte che ti permettono di risparmiare sulla migliore tecnologia disponibile. Approfitta ora dell’ Apple iPad Air in promozione a soli 699 euro, invece di 789 euro.

Si tratta di un tablet fantastico. Sottile e leggero sarà il tuo compagno di viaggio inseparabile. Grazie al suo display Liquid Retina da 10,9 pollici sarai immerso in tutto quello che vedi. Il Touch ID per proteggere i tuoi contenuti e il tuo dispositivo è integrato nel tasto superiore. Inoltre, il chip Apple M1 rende tutto velocissimo.

Approfitta subito del nuovo volantino I Natalissimi di Unieuro. Troverai sicuramente il prodotto più adatto a te. Ricordati che selezionando Klarna o PayPal come metodo di pagamento potrai dividere l’importo in 3 comode rate mensili a Tasso Zero.

