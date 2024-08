Volantino Unieuro: i migliori PC per ricevere fino a 500 euro di rimborso

Unieuro torna alla ribalta con una promozione da non perdere: acquistando un PC fisso o portatile di qualsiasi marca (Apple inclusa) dal valore di più di 399 euro, è possibile ricevere un rimborso fino a 500 euro portando il proprio usato. Nel nuovo volantino valido fino al 5 settembre, troviamo diverse occasioni da non perdere: ecco le principali offerte sui computer, fissi e portatili, aderenti alla promozione.

Ricevi fino a 500 euro di rimborso con Unieuro

Unieuro, già in prima pagina, presenta quattro proposte: MacBook Air 13" a 949 euro (+ rimborso fino a 300 euro), laptop HP 15s a 699 euro (anche in questo caso fino a 300 euro di rimborso), Lenovo Ideapad 3 a 399 euro (200 euro massimo il rimborso) e Lenovo Slim 7X a 1.399 euro. In quest’ultimo caso, è possibile ricevere fino a 500 euro di rimborso, il massimo offerto da Unieuro.

Aderisce alla promozione, ma soltanto se acquistato online, anche il nuovo Asus Vivobook S 15 Oled con Copilot a 1.299 euro e rimborso massimo di 500 euro. Tra i PC fissi, invece, troviamo l’Acer Gaming Nitro a 999 euro e il Lenovo LOQ Gaming a 1.499 euro, in entrambi i casi il rimborso sarà fino a 300 euro. Qui puoi sfogliare il volantino Unieuro:

Ricapitolando, acquistando un computer (fisso o portatile) da oltre 399 euro e permutando il proprio usato, è possibile ricevere tre tipologie di rimborso:

Fino a 500 euro per l’acquisto di un nuovo PC Copilot+ pari o superiore a 999 euro;

per l’acquisto di un nuovo PC Copilot+ pari o superiore a 999 euro; Fino a 300 euro per l’acquisto di un nuovo notebook o PC fisso pari o superiore a 600 euro;

per l’acquisto di un nuovo notebook o PC fisso pari o superiore a 600 euro; Fino a 200 euro se il valore del notebook (o PC) va dai 399 ai 599,99 euro.

Ricordiamo che il volantino Unieuro sarà valido fino al 5 settembre, mentre la promozione proseguirà, invece, fino al 19 settembre.