Volantino Unieuro FUORITUTTO: ultima occasione per approfittare degli sconti

Ultimissimo giorno per approfittare del FUORITUTTO Unieuro: tantissimi prodotti in promozione, quelli disponibili nel volantino valido fino a oggi, martedì 13 agosto. Dalle smart TV ai notebook, smartphone, tablet, dispositivi audio, smartwatch, ma anche elettrodomestici come lavatrici e aspirapolvere, console, videogiochi e accessori da gaming.

Gli affari FUORITUTTO Unieuro da non perdere

Tra le punte di diamante di questo volantino Unieuro c’è la smart TV Samsung QLED da 55" a soli 799 euro. Davvero un ottimo televisore, a un prezzo eccezionale: non è raro, infatti, trovare TV con le stesse caratteristiche, ma che costano centinaia di euro in più. Ottimo anche il notebook Asus Vivobook 15 a 649 euro. Buon prezzo viste le specifiche tecniche: processore Intel Core i7, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD, autonomia fino a 8 ore e schermo da 15,6" full HD.

Per quanto riguarda gli smartphone, Unieuro propone Samsung Galaxy S24 a soli 849 euro – anche in venti rate da 42,45 euro l’una -, mentre per chi cerca qualcosa di più economico ma comunque potente c’è Realme 12 a 299,90 euro con 512 GB di memoria e 8+8 GB di RAM. In off erta anche l’ottimo Redmi Pad Pro, il tablet della “succursale" Xiaomi da 6/128 GB, schermo da 12,1" e interfaccia HyperOS a 279,90 euro.

Sfoglia qui il volantino Unieuro FUORITUTTO:

Immagini

Come abbiamo visto, ci sono diverse occasioni da non perdere nel volantino Unieuro, che tuttavia è ormai agli sgoccioli: il fuoritutto, infatti, termina oggi – martedì 13 agosto. È l’ultima occasione quindi per approfittare dei super prezzi proposti dalla catena, online e nei punti vendita fisici.