Volantino Trony Sottocosto: super offerte fino al 54% di sconto

Ultimi giorni per approfittare del SOTTOCOSTO Trony: il volantino, valido fino al 23 giugno, offre tantissime promozioni e sconti su un’ampia selezione di prodotti tech ed elettrodomestici. Dalle smart TV ai notebook portatili, passando per smartphone, console di gioco, lavatrici, condizionatori, fino a frigoriferi e prodotti per la cura del corpo, come rasoi e asciugacapelli.

Questo il volantino sottoscosto Trony, valido fino a domenica 23 giugno:

Tra i prodotti più interessanti, segnaliamo Samsung Galaxy S24 a 799,90 euro con uno sconto del 19%, il notebook Lenovo Ideapad Slim 3 a 479 euro anziché 649 euro (sconto del 26%), smartwatch Galaxy Watch 4 a 99,90 euro invece di 149,90 (risparmi 50 euro) e la stampante HP multifunzione inkjet a soli 49,90 euro al posto di 109,30 euro, scontata del 54%.

I prodotti in offerta sono tuttavia soggetti a scorte limitate, dai 1.000 ai 100 pezzi. Ricordiamo che il volantino è valido fino a domenica 23 giugno: c’è ancora qualche giorno, dunque, per portarsi a casa un affare.