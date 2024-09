Volantino Tecnomat, tornano i prezzi stock: dalla motosega alla batteria per auto

È valido fino al 30 ottobre il nuovo volantino Tecnomat, azienda specializzata in prodotti tecnici professionali e di finitura per la manutenzione, costruzione e ristrutturazione. Come sempre, abbiamo a disposizione un’ampia e varia scelta di prodotti a prezzi stock, adatti anche a chi ama il fai da te.

La motosega per il giardino e la batteria per auto

Tra i prodotti più interessanti del nuovo volantino Tecnomat troviamo la Motosega Progreen, disponibile a 89,90 euro. Dispone di impugnatura ergonomica con freno catena di sicurezza integrato, nonché grande velocità di rotazione. Leggera e maneggevole, è ideale per lavori di taglio, sramatura e legna da ardere. La lubrificazione della catena è automatica, così come il motore è di facile manutenzione. Un ottimo attrezzo per chi ha il giardino, ad esempio.

A 65 euro troviamo la batteria auto 60 Ah Bosch, mentre a 34,90 euro Tecnomat propone il carrello porta utensili Stanley 3 in 1 con valigetta. È separabile in tre elementi: vano base, cestello centrale removibile e cassetta porta utensili superiore da 18. La scala Eurodomus in alluminio con 7 gradini è disponibile a 49,90 euro, mentre per chi deve tinteggiare casa c’è l’idropittura traspirante Fassa Bartolo 14 litri di colore bianco a 24,90 euro.

Scopri le offerte Tecnomat:

Il volantino Tecnomat a prezzi STOCK è disponibile dal 26 settembre al 30 ottobre, online e in tutti i punti vendita della catena presenti sul territorio nazionale. I prodotti sono disponibili in quantità limitata.