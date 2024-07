Volantino Tecnomat: prezzi STOCK per chi deve ristrutturare casa

Prezzi stock, in quantità limitate, da Tecnomat: il volantino, attivo dallo scorso 27 giugno, terminerà il 24 luglio e con esso tantissimi prodotti per manutenzione e fai-da-te disponibili a prezzi stracciati.

Le migliori offerte stock di Tecnomat

Ad esempio, per gli esterni, Tecnomat propone l’utilissima idropulitrice a 139,90 euro, mentre nella sezione utensileria troviamo qualche chicca interessante: il kit trapano battente a 219,90 euro, la smerigliatrice a 39,90 euro e il tassellatore scalpellatore con sei punte a 159,90 euro.

Non mancano i prodotti per l’edilizia e Tecnomat ce ne propone tre: lastra in cartongesso con gommapionbo a 32,05 euro, cisterna in polietilene da 500 litri a 99 euro e guaina liquida certificata da 10 chili a 34,95 euro.

Ecco il volantino Tecnomat da sfogliare, valido fino al 24 luglio:

Immagini

Disponibili, nel volantino Tecnomat, anche una serie di altri prodotti utili per chi sta ristrutturando casa, dai sanitari alle pitture, fino ai pavimenti e rivestimenti, articoli di ferramenta, riscaldamento e climatizzazione e anche una selezione di abbigliamento da lavoro.

Ricordiamo che il volantino è valido fino al 24 luglio: i prezzi stock di Tecnomat sono disponibili anche nell’e-commerce online oltre che nei punti vendita della catena. I prodotti sono inoltre disponibili in quantità limitate.