Volantino Sinergy: il vero tasso zero (in 10 rate) su TV, smartphone e computer

Sinergy ha da poco lanciato un nuovo volantino, valido fino al 17 ottobre: una selezione di prodotti acquistabili a tasso zero, con zero costi e zero interessi, in 10 mesi. Troviamo elettrodomestici di ogni tipo, ma anche smart TV, smartphone e computer.

I migliori affari a volantino Sinergy

Tra gli smart TV, gli affari più interessanti sono LG ThinQ AI da 55" a 399 euro, che sfrutta l’Intelligenza Artificiale per ottimizzare i contenuti; Samsung Crystal UHD da 43" a 329 euro; Hisense da 32" a 179 euro, con assistente vocale.

Entrando nella sezione computer, ottimo prezzo per il notebook HP 15-FD0059NL I3 a 399 euro; per Asus E1504FA a 549 euro e Lenovo IPS3 a soli 449 euro. Aderiscono alla promozione anche iPhone 15 a 799 euro e Samsung Galaxy A35 a 369 euro.

Trovi qui il volantino Sinergy da sfogliare:

Le promozioni a tasso zero (TAN fisso 0% e TAEG 0%) di Sinergy sono attive fino al 17 ottobre, sia online sullo store ufficiale che nei punti vendita in Italia.