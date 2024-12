Volantino MediaWorld, torna il SOTTOCOSTO con pezzi limitati

Da MediaWorld è tornato il sottocosto: un ricchissimo volantino, valido fino al 15 dicembre, con tante offerte e sconti sulla migliore tecnologia – anche in pezzi limitatissimi.

Cosa troverai in offerta da MediaWorld

Tra i prodotti in sconto limitati c’è Samsung Galaxy S24 Ultra, in offerta a 949 euro invece di 1.499 euro, grazie al 36% di sconto. Disponibili 1.500 pezzi. Sottocosto anche per il notebook HP 15S a soli 549 euro (30% di sconto), 1.000 i pezzi disponibili, e per smart TV LG 4K OLED EVO da 55" a 1.249 euro (era 1.799 euro, da listino), con soli 500 pezzi disponibili.

In offerta anche altri flagship Samsung: c’è Galaxy S24 FE a 499 euro (35% di sconto), Galaxy Z Fold6 a 1.699 euro con cover inclusa e Galaxy S24 base a 749 euro. Per quanto riguarda i notebook, segnaliamo in offerta Lenovo Ideapad Slim 3 a 649 euro (-27%) e Asus F1504ZA a 599 euro (.33%).

Sfoglia il volantino MediaWorld:

Immagini

Il sottocosto MediaWorld proseguirà fino al 15 dicembre. Dal momento che i pezzi sono limitati, il nostro consiglio è quello di non attendere troppo se intendete acquistare un articolo che ritenete interessante, altrimenti il rischio è che vada esaurito.