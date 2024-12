Volantino MediaWorld, tasso zero su tantissimi prodotti: paghi da marzo 2025

Tutto vero, tasso zero: è questo lo slogan che accompagna il nuovo volantino MediaWorld attivo fino al 24 dicembre, ricchissimo di prodotti da acquistare in 20 rate a partire da marzo 2025. Perfetto per chi è alla ricerca di un regalo di Natale last minute in ambito tech.

Le offerte scelte da MediaWorld

Tre le principali proposte di MediaWorld. La prima è Samsung Galaxy S24 Ultra, il cui costo (1299 euro) può essere rateizzato a 64,95 euro al mese. Si tratta del top di gamma della serie Galaxy S24, sicuramente un ottimo prodotto per farsi (o fare) un regalo.

La seconda proposta è lo smart TV LG da 55". Si tratta di un OLED TV che offre qualità fino a 4K, processore con AI, Dolby Vision e opzione gaming next-gen che ti permette di giocare in 4K a 120 fps. Il costo è di 999 euro, che in 20 rate scende a 49,95 euro al mese.

La terza è il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3. Questo ottimo portatile offre la velocità di un processore Intel Core i5, unita a ben 16 GB di RAM e 1 TB di SSD, con scheda grafica Intel UHD Graphics. Puoi pagarlo in 20 rate da 27,45 euro l’una: il costo complessivo è di 549 euro.

Sfoglia il volantino MediaWorld:

Immagini

Il finanziamento a tasso zero di MediaWorld è riservato ai prodotti il cui costo supera i 199 euro. È organizzato in 20 rate, che pagherai a partire da marzo 2025. Approfittane entro il 24 dicembre, in tutti i punti vendita della catena e anche online.