Volantino MediaWorld solo accessori: c'è la promo Huawei GT 5 Series + auricolari

Oltre a quello Sottocosto, MediaWorld ha lanciato un altro volantino (valido fino al 20 ottobre) tutto dedicato agli accessori tech che offrono le migliori prestazioni, al prezzo più conveniente. Auricolari, tastiere, cuffie, cinturini, supporti, custodie e molto altro, con la possibilità di scegliere un finanziamento su misura con la rata che preferisci.

Le migliori offerte del volantino

Nel nuovo volantino MediaWorld puoi trovare una selezione davvero ampia di auricolari e cuffie. Ci sono i True Wireless Pixel Buds A-Series (in più colori) a 69 euro, True Wireless Beats Studio Buds a 139 euro, True Wireless HA-A6T di JVC a 29 euro, True Wireless Pulsesound di Celly a 12 euro, ma anche le cuffie Bluetooth Sony a 419 euro, le Philips a 109 euro e le Marshall On-Ear Major IV BT a 89 euro.

Interessante il set telecamere da interno ed esterno Imou che vanno dai 24 ai 69 euro, così come il termostato intelligente Netatmo a 109 euro e la valvola termostatica intelligente – utile per scegliere la temperatura di ciascun ambiente della casa – a 59 euro. È disponibile anche una promozione Huawei: in occasione del lancio dello smartwatch GT 5 Series, puoi approfittare dello special pack che include gli auricolari Huawei Freebuds 5i compresi nel prezzo.

Sfoglia il volantino MediaWorld dedicato agli accessori:

Immagini

Il volantino MediaWorld tutto dedicato agli accessori tech sarà disponibile fino a domenica 20 ottobre. La catena ti offre diverse opportunità: finanziamenti su misura (la rata la scegli tu), valutazione dell’usato, configurazione a casa e programma fedeltà a punti per gli iscritti a MediaWorld Club.