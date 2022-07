Volantino MediaWorld: Smart TV da 50" al prezzo di una da 32"

MediaWorld Sconto World è la nuova iniziativa che sconta fino al 60% tantissimi articoli della migliore tecnologia sul mercato. Un ampio spazio è stato dato alle Smart TV, visto anche l’imminente arrivo del nuovo digitale terrestre.

Un’ottima offerta, anzi una delle migliori, è la Smart TV Samsung Crystal UHD 4K tua a soli 374 euro, invece di 579 euro. Stiamo parlando di uno sconto pari al 35,41% per un televisore di ben 50 pollici. A questo prezzo ne compreresti solo uno da 32!

Tra l’altro, proprio per restare in tema nuovo digitale terrestre, questo prodotto è compatibile con il Bonus TV che ti dà diritto a un ulteriore sconto fino a 100 euro sull’acquisto. Mettilo nel carrello e poi segui tutte le istruzioni per ottenere questo speciale incentivo.

E con il Tasso Zero di MediaWorld puoi pagarla in comode rate a partire da 18,70 euro al mese. In questo modo affronti l’arrivo del DVB-T2 in modo intelligente, risparmiando e, soprattutto, portandoti a casa un ottimo prodotto.

MediaWorld Sconto Subito: l’affare si chiama Samsung Crystal UHD 4K

MediaWorld Sconto World ti mette a disposizione un affare davvero goloso. Acquisti l’eccezionale Samsung Crystal UHD 4K a soli 374 euro. Si tratta di una speciale Smart TV da ben 50 pollici per gustarti al meglio tutti i contenuti come fossi al cinema.

Accendi la tua esperienza 4K. Le immagini risulteranno vivide e realistiche come mai prima d’ora. Grazie alla tecnologia PurColor sarai immerso nella scena e vedrai una gamma di colori così varia e intensa quasi da non credere.

Il suo design elegante è anche funzionale. Infatti, l’assenza di cornici sui 3 lati ti porterà dritto nel cuore della scena. Il suo stile essenziale e minimalista si adatta a qualsiasi arredamento e stanza. Posizionala in caldo salotto, ma anche un’accogliente camera da letto può essere il suo ambiente ideale.

Insomma, con Sconto World di MediaWorld riesci ad aggiudicarti l’incredibile Samsung Crystal UHD 4K a soli 374 euro, invece di 579 euro. Non perdere altro tempo e approfitta di questa speciale promozione prima che le scorte finiscano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.