Volantino MediaWorld: guarda le migliori offerte Black Friday

Il nuovo volantino MediaWorld è arrivato. Scopri “Il vero, vero, vero, ma davvero vero Black Friday” che gioca con i nomi proponendosi come il Frank Friday per la campagna pubblicitaria con il volto del comico Frank Matano. Ma sugli sconti non c’è nulla da ridere perché sono davvero spettacolari e imperdibili.

Acquista gli Apple AirPods a soli 129 euro, invece di 159 euro. Si tratta di una delle offerte spettacolari di questo super volantino. Grazie alla loro custodia di ricarica questi auricolari sono sempre pronti all’utilizzo. Abbinali la prima volta al tuo smartphone, poi ti basterà solo indossarli e si connetteranno automaticamente.

Entra in una nuova dimensione del suono. Goditi bassi profondi e alti veramente cristallini con questi AirPods fantastici. La loro forma ergonomica si adatta perfettamente all’orecchio risultando particolarmente comoda anche durante un uso intensivo. Le tue chiamate saranno sempre perfette e senza interruzioni.

MediaWorld Frank Friday: offerte imperdibili senza ritegno

Sono davvero senza alcun ritegno e spregiudicate le offerte MediaWorld in occasione del Black Friday. Un’occasione unica di risparmio con la possibilità di acquistare il meglio della tecnologia a prezzi sorprendenti. Come questo Samsung Galaxy A53 5G tuo a soli 289 euro, invece di 389 euro.

Con questo ordine risparmi la bellezza di 100 euro sull’unghia. È o non è il vero Black Friday? Con 6GB di RAM e il processore Octa Core Exynos 1280 tutto gira più velocemente e con maggiore fluidità. Inoltre, i 128GB di memoria interna garantiscono tanto spazio di archiviazione per app e contenuti multimediali.

Non perdere tempo perché tutte le offerte del Black Friday di MediaWorld potrebbero esaurirsi in un attimo. Sbrigati ad acquistare questi e tantissimi altri prodotti in super promozione. Su alcuni, come il Samsung Galaxy A53 5G, puoi anche ottenere un finanziamento a tasso zero in 20 comode rate mensili.

