Volantino Lidl Parkside: tutti i nuovi affari per il fai-da-te

Nuova settimana, nuovo appuntamento con il volantino Lidl e la sua sezione Parkside – interamente dedicata all’arte del fai-da-te. Le promozioni sono attive da oggi, lunedì 24 giugno, fino a domenica 30 giugno, ma alcuni dei prodotti Parkside saranno disponibili soltanto a partire da giovedì 27 giugno.

Anche questa settimana segnaliamo alcuni prodotti interessanti, a prezzi davvero economici: l’avvitatore ricaricabile con impugnatura girevole a 17,99 euro, i set punte per trapano da 5 o 6 pezzi a 2,99 euro e l’utilissima lampada da lavoro ricaricabile con 2 sorgenti luminose e 3 livelli di luminosità a 9,99 euro. C’è anche una promozione sul nastro da pacchi: acquistando 2 confezioni, la seconda la paghi al 50%.

Ecco la sezione Parkside del nuovo volantino Lidl, valido da lunedì 24 a domenica 30 giugno:

Immagini

Come anticipato, alcuni dei prodotti Parkside saranno disponibili soltanto a partire da giovedì 27 giugno, come la pistola termica a 17,99 euro. Anche questa settimana Parkside ci porta diversi affari per la manutenzione della casa e per chi ama il fai-da-te: le promozioni a volantino sono valide soltanto fino a domenica 30 giugno.