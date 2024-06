Volantino Lidl Parkside: tante offerte per casa e giardino, anche in 3x2

Parte da lunedì 17 giugno il nuovo volantino Lidl, che include anche una sezione riservata a Parkside, marchio specializzato in elettoutensili, accessori e prodotti dedicati soprattutto al fai-da-te.

Il nuovo volantino Lidl con Parkside durerà una settimana, da lunedì 17 giugno a domenica 23 agosto. Numerosi i prodotti interessanti in offerta, sia per effettuare piccoli lavoretti in casa, che per la manutenzione estiva del giardino, alcuni dei quali disponibili tuttavia soltanto da mercoledì 20 giugno.

Segnaliamo, tra le offerte migliori, il trapano avvitatore ricaricabile con bloccaggio radiale, manicotto in metallo, lampada da lavoro LED integrata e due porta punte posizionate sull’attrezzo a 24,99 euro. In dotazione verranno consegnate anche una prolunga per punte, otto punte di cacciavite e otto HSS, tutto racchiuso in un pratico cofanetto.

Da non perdere anche la motosega ricaricabile con sistema automatico di lubrificazione della catena, venduta con fodero e 180 ml di olio biologico a soli 59 euro; tagliasiepi e tagliabordi (entrambi ricaricabili) a rispettivamente 29,99 euro e 24,99 euro, più il 3×2 sugli accessori per levigatrice o smerigliatrice: tre confezioni a soli 9,98 euro invece di 14,97 euro. Ecco il volantino sfogliabile e aggiornato, valido dal 17 al 23 giugno.

L’arrivo della bella stagione è anche il momento giusto per dedicarsi al giardinaggio o ai piccoli lavoretti in casa. Le nuove offerte Parkside, contenute nel volantino Lidl, sono il modo perfetto per risparmiare se manca qualche accessorio o attrezzo all’appello. Ricordiamo che le promozioni partiranno lunedì 17 giugno e saranno valide soltanto fino a domenica 23 giugno, nei punti vendita Lidl presenti sul territorio. Ricordiamo che alcuni prodotti Parkside in promozione saranno disponibili soltanto da mercoledì 20 giugno: sono segnalati nel volantino pubblicato.