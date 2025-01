Volantino Lidl Parkside, tante offerte dedicate a set e accessori

Dal 20 gennaio torna disponibile la sezione Parkside all’interno dei volantini Lidl, anche per la prossima settimana ricco di offerte per fai da te e bricolage.

Tantissimi accessori e utensili

Segnaliamo, tra i migliori articoli in offerta, la motosega elettrica a soli 49 euro e la levigatrice a penna multifunzione ricaricabile a 19,99 euro. Ci sono, a 1,99 euro a confezione, anche gli accessori per modellismo e incisione: mole abrasive, spazzole, dischi per lucidature, punte fresatrici e altro.

Per i lavori di casa, Parkside propone il set pinze per idraulica (3 pezzi) o pinza poligrip a 11,99 euro, l’utilissimo set valigetta portaminuteria (3 pezzi) a 12,99 euro, il pannello organizer da parete (30 pezzi) a soli 6,99 euro, la chiave a bussola multiuso, il cricchetto multifunzione o la chiave a bussola multifunzione con cricchetto, tutti a 9,99 euro.

Sfoglia le offerte:

Il volantino Lidl Parkside sarà attivo da lunedì 20 gennaio, fino a domenica 26 gennaio. Come sempre, puoi approfittarne nei supermercati a marchio Lidl, ma attenzione: gli articoli sono disponibili soltanto in quantità limitate.