Volantino Lidl Parkside, i migliori regali fai da te per Natale

Cosa c’è di meglio di un regalo natalizio utile? Parkside, nel nuovo volantino Lidl attivo la prossima settimana (da lunedì 23 a domenica 29 dicembre), propone tante idee regalo perfette per chi ama il fai da te.

Scegli Parkside per i tuoi regali di Natale

Tra i tanti prodotti in offerta, segnaliamo alcuni classici: il set trapano a percussione ricaricabile a 119 euro con diversi accessori, il trapano a percussione scalpellatore a 59 euro, l’avvitatore ricaricabile a 19,99 euro e la sega multiuso 3 in 1 (seghetto ad arco, sega trasversale e sega a coda di volpe) a soli 9,99 euro.

Se cerchi prodotti un po’ più professionali, Parkside offre la smerigliatrice angolare a 99 euro, il seghetto elettrico a 69 euro e la sega circolare a 39,99 euro. Spazio anche agli accessori: per tinteggiare o minuteria in diversi assortimenti a 2,49 euro alla confezione, oppure l’utilissima borsa con attrezzi da lavoro (23 pezzi) a 19,99 euro.

Per quanto riguarda l’abbigliamento, nel nuovo volantino troviamo la giacca in pile a 14,99 euro, t-shirt (3 pezzi) in puro cotone biologico a 9,99 euro, la maglia termica a 9,99 euro, pantaloni a 17,99 euro, cappellino o elmetto antiurto a 6,99 euro e berretto da lavoro con isolamento termico a soli 6,99 euro.

Sfoglia qui il volantino:

Immagini

Il nuovo volantino Lidl Parkside sarà attivo a partire da lunedì 23 dicembre e durerà fino a domenica 29 dicembre. Tuttavia, i prodotti sono disponibili a quantità limitata, nei punti vendita Lidl d’Italia. Alcuni articoli, inoltre, saranno in vendita solamente a partire da venerdì 27 dicembre.