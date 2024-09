Volantino Lidl Parkside, è tempo di giardinaggio: c'è il soffiatore 3 in 1

Partirà il prossimo lunedì, 30 settembre, il nuovo volantino Lidl che include al suo interno ben sette pagine tutte dedicate a Parkside, il marchio fai da te della catena tedesca, che anche la prossima settimana propone diversi attrezzi e accessori da non perdere. Qualche anticipazione? La fresatrice verticale, il seghetto ricaricabile per potatura e il soffiatore per foglie.

Tutto per il giardinaggio. Ma c’è anche l’abbigliamento

Chi ha un giardino, farà veri affari con Parkside. Nel nuovo volantino troviamo infatti diversi prodotti utilissimi per il giardinaggio: il contenitore per compostaggio da 480 litri a 34,99 euro, il soffiatore, aspiratore e trituratore per foglie 3 in 1 a 49 euro, la vanga con sega per radici e la pala con scanalature a 17,99 euro e il seghetto ricaricabile per potatura a 39,99 euro.

Altri attrezzi imperdibili sono la fresatrice verticale ricaricabile a 44 euro, il seghetto a pendolo ricaricabile a 29,99 euro e l’avvitatore ricaricabile a cricco a 29,99 euro. La batteria è venduta separatamente in due opzioni: da 4 Ah a 24,99 euro e da 2 Ah a 19,99 euro.

Tra gli accessori più utili, invece, segnaliamo la barra portautensili con ben sei supporti a morsetto a 8,99 euro, scaccia talpe a energia solare (due pezzi) a 6,99 euro, set di lampade LED a energia solare con picchetto (quattro pezzi) e la lampada decorativa LED, sempre a energia solare ma con diverse forme (scoiattolo, casetta e gufo) a 7,99 euro.

C’è anche una selezione di abbigliamento: la felpa da lavoro per uomo con dettagli riflettenti, nero o giallo fluo, è disponibile a 14,99 euro, da abbinare ai pantaloni da lavoro (sempre riflettenti) a 24,99 euro; il maglione da uomo in pile con interno felpato a 11,99 euro e i pantaloni da lavoro per uomo a 9,99 euro, in sconto del 23%.

Sfoglia qui il volantino:

Immagini

Il nuovo volantino Lidl Parkside è valido da lunedì 30 settembre a domenica 6 ottobre; alcuni prodotti della linea Parkside, tuttavia, saranno disponibili soltanto a partire da giovedì 3 ottobre: nel volantino, sono segnalati da apposito avviso agli angoli della pagina.