Volantino Lidl Parkside, dal 3 febbraio una nuova settimana di offerte

Un nuovo volantino Lidl porta, per la prossima settimana, nuove offerte anche del marchio fai da te Parkside. Ecco cosa troveremo nei punti vendita della catena da lunedì 3 febbraio a domenica 9 febbraio.

Gli accessori Parkside da non perdere

Come prima offerta, segnaliamo la saldatrice elettrica a filo a 99 euro: uno strumento piuttosto professionale, che viene venduto con una serie di accessori (come la maschera protettiva) utili al suo utilizzo in piena sicurezza. A 4,99 euro troverai anche il filo di saldatura con anima decapante, mentre a un euro in meno (3,99 euro) sono disponibili gli ugelli.

Non serve, invece, essere esperti per utilizzare la pinza rivettatrice, con accessori, a 29,99 euro, oppure il cacciavite ricaricabile con selettore di coppia a 14,99 euro. Molto utile è il set di chiavi a bussola, da ben 65 pezzi, disponibile a soli 29,99 euro.

Per chi ama l’organizzazione della propria postazione lavorativa, la prossima settimana saranno in vendita delle utilissime barre magnetiche portautensili (tre pezzi) a 4,99 euro, corredate da articoli magnetici da lavoro a 1,99 euro l’uno (pinza magnetica, leva magnetica, specchio o ciotola magnetica). A 14,99 euro, inoltre, segnaliamo l’ottima presa multipla da otto prese e due USB con protezione da sovratensione.

Le nuove offerte presenti all’interno della sezione Parkside, nel volantino Lidl, saranno disponibili nei punti vendita a partire dal prossimo lunedì 3 febbraio e vi rimarranno fino a domenica 9 febbraio, salvo esaurimento scorte. I prodotti, infatti, saranno disponibili in quantità limitata.