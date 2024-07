Volantino Lidl Parkside, che offerte: c'è l'idropulitrice a meno di 50€

Parte lunedì 8 luglio, e proseguirà fino a domenica 14 luglio, il nuovo volantino Lidl che include la sezione Parkside dedicata al fai-da-te e alla cura di casa e giardino. Sono tante le offerte proposte per la prossima settimana, rivolte specialmente a chi cerca la strumentazione adeguata per effettuare lavori e manutenzioni o per pulire la propria auto.

Sega da traforo e idropulitrice: che prezzi!

Tra le migliori offerte da non perdere assolutamente in questo nuovo volantino Lidl Parkside, segnaliamo la sega da traforo per legno, plastica, vetro acrilico o gesso con luce LED inclusa e banco di lavoro in alluminio con scala graduata a 89 euro. Stesso prezzo anche per la levigatrice a nastro e a disco, dotata di carta abrasiva e nastro abrasivo premontati, tavolo snodabile con battuta trasversale angolabile e allacciamento per aspiratore esterno.

Da giovedì 11 luglio, invece, saranno disponibili i prodotti per la pulizia dell’automobile. Prezzo interessante per l’idropulitrice ad alta pressione, dotata di ugello regolabile e tubo flessibile da 3 metri, a soli 49 euro. Questo ottimo attrezzo può essere sfruttato anche in altre occasioni, come ad esempio per pulire in profondità pavimentazioni esterne, apparecchiature, biciclette e molto altro.

Ecco il volantino Lidl Parkside sfogliabile, valido da lunedì 8 a domenica 14 luglio:

Immagini

Ricordiamo che alcune delle promozioni, come l’idropulitrice a 49 euro, saranno disponibili soltanto a partire da giovedì 11 luglio. In ogni caso, la prossima settimana sono moltissime le offerte da tenere d’occhio: il volantino è valido fino a domenica 14 luglio.